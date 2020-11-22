Maria ile Mustafa yeni bölüm canlı izle | Maria ile Mustafa 11. bölüm tek parça izle! Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu?

Hilmi Cem İntepe ile Jessica May'in başrolleri paylaştığı Maria ile Mustafa geçtiğimiz pazar günü 11. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Maria ile Mustafa 11. bölüm fragmanı izle, Maria ile Mustafa 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir?

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'nın fragmanları ile izleyiciyi çok umutlandırmıştı. Geçtiğimiz Pazar günü 11. bölümüyle ekrana gelen Maria ile Mustafa hakkında bazı sorular merak ediliyor. Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa bitiyor mu? Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa konusu nedir?

Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

MARİA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa (Hilmi Cem İntepe) ikilisinin aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır. İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır.

Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir.

Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır. Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir?

İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Hilmicem İntepe

Jessica May

Tamer Levent

Alpay Atalan

Ezgi Çelik

Haki Biçici

Zeynep Gülmez

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi?"

Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.