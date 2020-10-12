Maria ile Mustafa 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 6. bölüm izle

Maria ile Mustafa dizisi 6. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Maria ile Mustafa oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Maria ile Mustafa yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Maria ile Mustafa 7. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜM İZLE...

MARİA İLE MUSTAFA 7. BÖLÜM FRAGMANI

Pazar akşamları ATV'de ekrana gelen Maria ile Mustafa'nın 7. bölüm fragmanı da sevenlerinin karşısına çıktı. Maria ve Mustafa'yı ne gibi tehlikeler bekliyor? Tüm detaylar 18 Ekim'de yayınlanacak yeni bölümde olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp spazmı geçiren Kudret, herkesi çok korkutur. Bu durumu kullanarak Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeleri için ikna etmeye çalışır.Maria'ya duyduğu nefret yüzünden iyice kontrolünü kaybeden Gonca öfkesini konağın çalışanlarından çıkarır. Babasının, karısı ve kızının önünde kendisini sürekli azarlamasına artık katlanamayan Şahin, Kudret'e beklenmedik sert bir tepki göster. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.