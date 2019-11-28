Mareşal Fevzi Çakmak'ta Deforme olan kanalizasyon hattı yenileniyor
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Mareşal Fevzi Çakmak'ta Deforme olan kanalizasyon hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6247 Sokakta deforme olan kanalizasyon hattında yenilme çalışmasına başladı.

28.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:57
Mareşal Fevzi Çakmak'ta Deforme olan kanalizasyon hattı yenileniyor

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap veriyor. Bu kapsamda, ilçesine bağlı Mareşal 6247 Sokakta deforme olan kanalizasyon hattında yenileme çalışmasına başladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde 6247 Sokakta ikamet eden mahalle sakinleri sağlıklı altyapıya kavuşacak.

Muhtar Sezer çalışmadan memnun

Mahalle Muhtarı Musa Sezer de 6247 Sokakta yürütülen çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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