Mareşal Fevzi Çakmak kimdir? Mareşal Fevzi Çakmak hayatı ve biyografisi!
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Mareşal Fevzi Çakmak, Fevzi Çakmak, Politika, Güncel

Mareşal Fevzi Çakmak kimdir? Mareşal Fevzi Çakmak hayatı ve biyografisi!

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak ölümünün 70. yıl dönümünde anılıyor. Peki, Mareşal Fevzi Çakmak kimdir? İşte Fevzi Çakmak'ın merak edilenleri ve Mareşal Fevzi Çakmak hayatı, biyografisi!

10.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:18
Mareşal Fevzi Çakmak kimdir? Mareşal Fevzi Çakmak hayatı ve biyografisi!

Yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında geçiren Türkiye'nin ikinci ve son mareşali Fevzi Çakmak, İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgaline karşı durmasının yanı sıra verdiği kararlarla tarihteki yerini aldı. Ölüm yıl dönümünde hatırlanan ve milli duygularla yad edilen Mareşal Fevzi Çakmak kimdir? Mareşal Fevzi Çakmak hayatı ve biyografisi!

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ocak 1876,

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Nisan 1950, Teşvikiye, İstanbul

Tam adı: Fevzi Cakmak

Defnedildiği yer: Eyüp Mezarlığı, İstanbul

Kitaplar: Batı Rumeli'yi nasıl kaybettik? Garbi Rumeli'nin suret-i ziyaı ve Balkan Harbi'nde garb cephesi,

Çocuklar: Nigar Çakmak, Muazzez Çakmak

Mustafa Fevzi Çakmak (12 Ocak 1876, İstanbul – 10 Nisan 1950, İstanbul), Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki ikinci ve son mareşali. İlk Millî Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay başkanıdır.

Mareşal Fevzi Çakmak, 12 Ocak 1876'da İstanbul Rumeli Kavağı'nda Çakmakoğullarından Topçu Albayı Ali Sırrı ile Hesna Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladıktan sonra 29 Nisan 1893'te Harp Okulu'na kaydolarak 28 Ocak 1896'da Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Akabinde "Mekteb-i Erkân-ı Harbiye"ye girerek 25 Aralık 1898'de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.

Bir süre Erkan-ı Harbiye (Genelkurmay) 4. Şube'de görev yaptıktan sonra 1899'da 3. Ordu'ya bağlı Metroviçe'deki 18. Fırka'nın kurmay heyetinde görevlendirildi. Balkanlar'daki Sırp ve Arnavut çetelere karşı verilen mücadeleye katıldı. Kısa aralıklarla terfi ederek 1907'de miralaylığa (albay) yükseldi. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan edildiğinde 35. Fırka Komutanı ve Taşlıca Mutasarrıfıydı. 1910'da Arnavutluk'ta çıkan ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Kosova Kolordusu'nun kurmay başkanlığı'na atandı. 1911'de Trablusgarp Savaşı başlayınca Rumeli'nin savunmasıyla görevli Garp (Vardar) ordusunun kurmay başkanlığına getirildi. Balkan Savaşı (1912-1913) sırasında 21. Fırka Komutan Vekilliği ve Vardar Ordusu 1. Şube (Harekat Şubesi) Müdürlüğünü yaptı.

Fevzi Çakmak'ın, Balkan Savaşları çıktığı dönemde 21. Yakova Nizamiye Fırkası K. Vekilliğinde; 6 Ağustos 1912'de Kosova Kuvay-ı Umumiye Kurmay Başkanlığı'nda; 29 Ekim 1912'de de Balkan Harbi Seferberliği'nin başlangıcında Vardar Ordusu K. I. Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildiğini daha önce de belirtmiştik. Sırp Cephesi'nde Vardar Ordusu Harekât Şube Müdürü olarak bulunan Fevzi Paşa'nın başarılı askerî faaliyetlerine rağmen, Garp Vilayetleri'nde 10 Mayıs 1913'ten itibaren Türk Hakimiyeti sona ermiştir.

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