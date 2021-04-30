Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı
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Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ - Haberler | Sağlık

Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı Mardin-Bingöl karayolunda eşeğin doğum yaptığını gören Mardinli tır şoförü Münir Tarhan aracını yolun kenarına çekip akrabası olan veteriner hekim Abdulselam Tarhan'ı cep telefonu ile...

Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı

MARDİN - Mardin-Bingöl karayolunda eşeğin doğum yaptığını gören Mardinli tır şoförü Münir Tarhan aracını yolun kenarına çekip akrabası olan veteriner hekim Abdulselam Tarhan'ı cep telefonu ile görüntülü aradı. Münir Tarhan, eşeğin doğumunu gerçekleştirip hayvanın hayatını kurtardı.

Kızıltepe'de yaşayan tır şoförü Münir Tarhan Mardin'den Bingöl'e doğru yola çıktı. Münir Tarhan, Bingöl karayolunda hamile bir eşeğin yol kenarında doğum yaptığını fark etti. Tarhan akrabası veteriner hekim Abdulselam Tarhan'ı cep telefonu ile görüntülü arayarak eşeğin doğum yapmak üzere olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi veteriner hekimlik bölümü mezunu Abdulselam Tarhan, Münir Tarhan'a sakin olmasını söyleyerek doğum ile ilgili taktikleri verdi. Abdulselam Tarhan'ın yönlendirmesi ile eşeğe yardım eden Münir Tarhan hayvanın doğum yapmasını sağladı. Ölü doğum yapan eşeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Müdahale edilmemesi durumunda eşeğin zehirlenip ölebileceğini belirten Abdulselam Tarhan, "Akşam saatlerine doğru akrabam olan Münir Tarhan tarafından görüntülü olarak arandım. Bana eşeğin zor durumda olduğunu söyleyerek doğum için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Görüntülü konuşarak eşeğin doğumunun gerçekleşmemesi halinde öleceğini ve sakin olması gerektiğini söyledim. Benim söylediklerimi harfiyen yerine getirerek eşeğin doğurmasına yardımcı oldu. Eşeğin hayatını bu şekilde kurtardık" dedi.

Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı
Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı
Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı
Mardinli tır şoförü, veteriner akrabasını görüntülü arayarak doğum yaptırdığı eşeğin hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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