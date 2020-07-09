Mardinli kuaför 15 metrekarelik dükkandan ismini dünyaya duyurdu Mardinli kuaför 15 metrekarelik dükkandan ismini dünyaya duyurdu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 metrekarelik dükkanında kuaförlük yapan saç ve tasarım uzmanı Yusuf Aydın, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin gururu oldu.

Mardinli kuaför 15 metrekarelik dükkandan ismini dünyaya duyurdu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 metrekarelik dükkanında kuaförlük yapan saç ve tasarım uzmanı Yusuf Aydın, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin gururu oldu.

Kızıltepe Ali Ertaş Caddesi üzerinde 15 metrekarelik bir dükkanda 15 yıla yakın kuaförlük yapan Yusuf Aydın, bununla yetinmeyip kendini geliştirdi. Saç tasarımı alanın eğitimler alan Aydın, kısa sürede Mardin'in tanın kuaförleri arasında yerini aldı. Kuaför Aydın, Türkiye'de düzenlenen yarışmada ilk 30'a girerek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansını elde etti. Aydın ekibiyle birlikte 14-15 Nisan 2019'da 17 ülkenin katılımıyla Ukrayna'nın Kiew şehrinde düzenlenen dünya kuaförler yarışmasında en iyi saç ve tasarım alanında 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmenin mutluluğunu yaşayan Aydın bununla da yetinmedi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen yarışmada yine Türkiye'nin gururu oldu. Arnavutluk'ta 'Dünya Kuaförler Yarışmasında' bride sposa kategorisinde birincilik, odscholl kategorisinde 3'üncülük, razor fade kategorisinde 3'üncülük, freestyle kategorisinde 3'üncülük, tasarım ve dizayn ödülü, ülke show yarışmalarında 2'ncilik olmak üzere 5 ayrı dalda Türkiye'ye kupaları getirmeyi başardı.

Başarı hikayesi ve hedeflerini anlatan Aydın, "15 metrekarelik bir dükkandan dünyaya açıldım. Uluslararası alanda katıldığım birçok yarışmada derece elde ettim. En son Arnavutluk Tiran'da katıldığım yarışmada an iyi saç tasarım ödülünü aldım. Orada ülkemin ve şehrimin gururu oldum. Bunun için çok mutluyum. Amacım sadece bölgede kendimi geliştirmek değil, beni takip eden genç arkadaşlarıma örnek olmak ve bütün çabam bu yüzden. Umarım arkamızdan gelen yeni nesil de bizim gibi mesleğini severek heyecanlı bir şekilde mesleğini severek bu işlere adım atar" dedi.

Kaynak: İHA