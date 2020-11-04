Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı
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Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı

04.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:09

Mardin'de ilkokul öğrencileri, İzmir'deki depremzedeler için oyuncaklarını gönderdi, veliler de gıda ve giyim yardımdan bulundu.

Mardin'de ilkokul öğrencileri, İzmir'deki depremzedeler için oyuncaklarını gönderdi, veliler de gıda ve giyim yardımdan bulundu.

Merkez Artuklu ilçesindeki Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için kampanya başlattı.

Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları yeni oyuncakları, depremzede çocuklara göndermek üzere okula getirdi. Veliler de gıda ve giyim desteği verdiği kampanyada, toplanan 15 koli Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Okul müdürü İhsan Homan, çocukların öğretmenleri aracılığıyla okul yönetimine, İzmir'deki deprem afeti nedeniyle oyuncaklarını veya evden getirdikleri erzakı arkadaşlarına göndermek istediklerini bildirmeleri üzerine kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde ellerinden geldiğince kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini ve öğretmenlerle girişimlerde bulunduklarını aktaran Homan, "Çocuklar, hiç kullanmadıkları oyuncaklarını, erzak, battaniye gibi ürünlerini getirdi. Öğretmenlerimiz aracılığıyla bu ürünleri kolilere yerleştirip Türk Kızılayı aracılığıyla en kısa zamanda İzmir'de bulunan depremzedelere göndereceğiz." diye konuştu.

Homan, öğrencilerin yanı sıra velilerin de büyük bir teveccüh gösterdiğini belirtti.

Birinci sınıf öğrencisi Ali Kindioğlu da televizyonda evleri yıkılan çocukları gördüklerinde üzüldüklerini dile getirdi.

Onlara destek olmak istediklerini aktaran Kindioğlu, "İzmir'de depremden etkilenen arkadaşlarıma oyuncağımı gönderiyorum. İnşallah günleri güzel geçer. Onları çok seviyoruz." diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Hilal Olgaç, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle çok üzüldüklerini, çocuklarının böyle bir etkinlikte yer aldığı için gurur duyduklarını anlattı.

Türk Kızılayı Mardin Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Abdulbasit Deniz, öğrencilerin dayanışma ve yardımlaşma duygularının önemine dikkat çekerek, İzmir'deki depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade etti.

Deniz, "Çocuklarımız ailelerinin desteğiyle yardım topladı. Oradaki acıları dindirmeyecek ama birlikteliğimizi vurguluyor. O açıdan çok anlamlı, ülkemizin birlik ve birliğine örnek teşkil edecek bir kampanya." ifadelerini kullandı.

Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı
Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı
Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı
Mardinli ilkokul öğrencileri İzmir'deki depremzede yaşıtları için oyuncak topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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