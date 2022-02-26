MARDİN (İHA) - Mardinli gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü pankart açarak kutladı

MARDİN - Mardinli iki genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü açtıkları "Doğum günün kutlu olsun Reis, Mardin seninle gurur duyuyor" yazılı pankartla kutladı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Baver Alpaslan ve Ufuk Uğurlu her sene 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü hazırladıkları pankartla kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık besleyen gençler açtıkları pankartta, "Yiğit Analar yiğit evlatlar doğurur. Doğum günün kutlu olsun Reis, Mardin seninle gurur duyuyor" yazısını taşıyor.

Doğum günü tebriklerini dile getiren Baver Alpaslan, "Bugün Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Rabbim uzun ömürler versin. Doğum gününü kutlarız. Biz her yıl Mardin gençleri olarak pankart açıyoruz Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutlamak için. Cumhurbaşkanımızdan bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Buradan da Cumhurbaşkanımıza Rabbim uzun ömürler versin. Rabbim ülkemize, milletimize zeval vermesin diyorum. Hedef 2023 diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteriz. Yani biz kendisinden de randevu talep ediyoruz. Ankara'ya onu görmek için gitmeyi istiyoruz" dedi.