Mardinli 81 Öğrenci 6 Ülkeyi Gezdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince yürütülen ve GAP İdaresi tarafından desteklenen "Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi" kapsamında Mardinli 81 lise ve üniversite öğrencisi farklı kıtalarda 6 ülkeye gitti.

Gençlik Merkezinde düzenlenen "Dış Politika Atölyesi"nde 12 hafta eğitim alan 360 öğrenciden başarı sağlayanlardan 23'ü Rusya, 25'i Almanya, Hollanda ve Belçika, 15'i Fas, 17'si Katar'a gitti.

Proje ile öğrenciler farklı ülkeleri görme ve tanıma imkanı buldu.

Bir otelde düzenlenen projenin kapanış programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, daire başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yaman, programda yaptığı konuşmada, Gençlik Merkezinde öğrencilere hizmet verildiğini belirterek, amaçlarının öğrencilerin bakışlarını evrensel hale getirmek olduğunu söyledi.

Yaman, Gençlik Merkezinin Türkiye'de örnek gösterilecek mekan haline geldiğine işaret ederek, burada yürüttükleri çalışmaları proje halinde diğer illere de göndermeyi hedeflediklerini belirtti.

"Mardin'de dezavantajlı gençlerimize ilişkin çalışmaları hep ön planda tuttuk" diyen Yaman, geçen yıl YKS kurslarına katılan öğrencilerden 350'sinin üniversiteyi kazandığını aktardı.

Uygulamaya geçirdikleri proje ile öğrencilerin yurt içinde ve dışında birçok yeri görme imkanı bulduğunu aktaran Yaman, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere birçok bakan ve siyasiyi görme imkanı buldular. Türkiye'de entelektüel kişilerle bir araya geldiler. Burada öğrenciler akranlarına oranla daha donanımla hale gelmiş durumda." diye konuştu.

Medeniyetler kenti Mardin'de çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Yaman, birlikte şehri eski günlerine kavuşturacaklarını kaydetti.

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz Projesi"ni başından bu yana hem maddi hem de gönülden desteklediklerini söyledi.

Projenin kentin geleceği için çok önemli olduğuna dikkati çeken Karahocagil, GAP İdaresi olarak birçok marka projeye imza attıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"GAP biraz alt yapı projesi olarak görünüyor ama biz hep insan odaklı çalıştık, insanlara ulaşmaya çalıştık. Çünkü doğal potansiyeli değerlendirecek beyinler yetiştirmedikten sonra yapacağınız barajın da sulamanın da çok bir anlamı yok. Biz de çok fazla sosyal projeler yapılmasını, gençlerimizin, kadınlarımızın hem ekonomiye hem hayata katılımlarının artırılmasını istiyoruz. Bu anlamda projeyi çok başarılı buldum."

Gençlik Merkezi Müdürü Burak Bahadır Tuzlu, eğitimlerde başarılı olan 83 öğrenciyi Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya, Katar ve Fas'a gönderdiklerini anlattı.

Öğrenciler de proje kapsamında gittikleri ülkelerdeki deneyimlerini aktardı.

Kaynak: AA