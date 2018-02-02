Mardin Valisi Yaman, Dicle Elektrik'i Ziyaret Etti

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Yaman'ı il müdürlüğüne gelişinde Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel karşıladı.

Karşılamanın ardından Vali Yaman ile beraberindeki heyet, Dicle Elektrik tarafından Mardin ve ilçelerinde sürdürülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere il müdürlüğü toplantı salonuna geçti. Bilgilendirme toplantısında Dicle Elektrik yöneticilerinden Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Enerji Yatırım Genel Müdürü Necat Tur, Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan, Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Memet Bulut hazır bulundu. Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Alay Komutanı Kenan Topçu'nun da hazır bulunduğu toplantıda Dicle Elektrik yöneticileri, başında bulundukları birimlerin çalışmaları hakkında Vali Mustafa Yaman'a bilgi verdi.

Yapılan çalışmalar anlatıldı

Dicle Elektrik yöneticileri, özelleştirme sürecinde Mardin ve ilçelerinde tamamlanan, devam eden ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Enerji şebekesinde yapılmakta olan bakımların da detayları ile anlatıldığı bilgilendirme toplantısında, hizmet götürülen yerlerde Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin karşılaştıkları saldırı ve engellemelere de değinildi. Özellikle havaların soğumasından kaynaklanan tüketim talebi ve buna paralel artan kayıt dışı tüketim ile mücadele hakkında da Vali Yaman ve beraberindekilere bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, amaçlarının sorumluluk bölgelerinin her yerine sorunsuz elektrik enerjisi vermek olduğunu açıkladı. Toplantıda, kamu kurum kuruluşlarıyla yapılan koordinasyonlar konusunda da bilgi verildi. Dicle Elektrik yöneticileri, özellikle kaymakamlardan gelen kırsaldaki enerji sorunlarıyla ilgili notlar aldı.

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen bilgilendirme toplantısının sonunda Vali Mustafa Yaman, şirket yetkililerine teşekkür ederek, başarılar diledikten sonra ayrıldı. - MARDİN