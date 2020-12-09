Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:24
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

Demirtaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" başlıklı fotoğrafını seçen Demirtaş, sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın, dünyanın bir çok yerinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Demirtaş, 2020 yılı fotoğrafları arasından en beğendiği üç fotoğraf için oy kullandığını söyledi.

Demirtaş, "Yarışma sonucunu merak ediyorum. AA'nın bütün foto muhabirlerine başarılar diliyorum. Elinize sağlık teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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