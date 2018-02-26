Mardin Valisi, Kaymakam Safitürk'e Suikast Davası Duruşmasını İzledi

MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün, makamında 10 Kasım 2016'da şehit edildiği suikastle ilgili açılan davanın 7'nci duruşması görüldü. Mardin Valisi Mustafa Yaman da mahkeme salonuna gelerek, duruşmayı izledi.

Şehit Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk suikastiyle ilgili 8'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'kamu malına zarar vermek', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi' ve '6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Vali Mustafa Yaman'ın da izlediği duruşmaya tutuklu bulunan sanıklar Fikret Bağı, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Vedat Erol ve Fikret Deniz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma, sanık ifadelerinin alınması ile devam etti.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti. Suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Nisan'a erteledi. - Mardin