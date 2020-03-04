Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
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Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

04.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:57
Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddiasıyla Valisi Yardımcısı görevinde bulunan , açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Başoğlu'nun açığa alınmasıyla yerine Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın görevlendirildiği öğrenildi.

2019'DA GÖREVE GELMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alınan Başoğlu, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirilmişti.


Haber Videosu

: Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
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