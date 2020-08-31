MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü
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MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdüGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

31.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:48

Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, bu yılın ilk 8 ayında pandemiye rağmen 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuzluktan payını alan Türkiye'de, kapalı olan turistik yerler normalleşme süreciyle birlikte, koronavirüse karşı önlemler alınarak tekrar hizmete açıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, son yıllarda inanç ve kültür merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapılarıyla turistlerin uğrak mekanı haline gelen kenti Mardin'de de esnafın yüzü, son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle tekrar gülmeye başladı. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, salgına rağmen bu yılın ilk 8 ayında 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

'BURASI ÇOK UCUZ'

Amerika'dan gelen Yolanda Krietemeier, Mardin'in çok güzel bir kent olduğunu ifade ederek, "Bu benim ilk gelişim. 3 günüm var. Daha çok değişik yerler görmek istiyorum. Ben İstanbul'dan geldim. 3 gün burada kalacağım ve İstanbul'a döneceğim. Sonra Birleşik Devletler'e döneceğim. İstanbul'u, Türkiye'yi seviyorum, Mardin'i seviyorum. İnsanları seviyorum. Yemekleri çok güzel. Güzel alışveriş yaptım. Burası çok ucuz" dedi.

30 yıldır Hollanda'da yaşayan ve Mardin'i görmeye gelen Mahmut Dalaz, "Türkiye'ye gelip de Mardin'e gelmezsek olmuyor. Mardin çok güzel bir yer. Görmeyen vatandaşlar, gelip görsünler. Anlatmakla olmuyor. Mardin'in yemekleri çok şahane. Çok güzel bir tadı vardır. Buranın çok da güzel bir havası var. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'PANDEMİYE RAĞMEN İŞLER İYİ'

Yaşanan turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren organik sabun üreticisi Gülnaz Sultan Başaran, "Son 2 haftadır işler pandemi olmasına rağmen baya iyi. Sabunlarımız zaten meşhur. Millet Mardin'e hayranlıkla bakıyor, merak ediyor. Taşları, kaleleri, Zinciriye Medresesi, Kasımiye medresesi gibi yapıları meşhur" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Can Özberg, pandemiden çok kötü etkilendiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dükkanlarımız aylarca kapalı kaldı. Fakat yeni normalleşme sürecinden sonra millet buraya akın etmeye başladı. Son iki haftadır turizm patlaması oldu. Biz bundan olumlu etkilendik. Mardin'de gezilecek çok fazla yer var. Deyrul Zaferan Manastırı, kiliseler, camiler, çok güzel yerler var. Bu hareketlilik bizim de hoşumuza gidiyor. Ancak herkes önlemini alarak gelirse daha iyi olacak."

MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

Kaynak: DHA

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