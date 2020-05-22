Mardin polisinden uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti.

Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti.

Mardinli sanatçıların da yer aldığı videoda özellikle genç bireyler arasında kullanım oranı yüksek olan uyuşturucuya dikkat çekildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde çekilen videoda, "Mardin'de uyuşturucuya geçit yok, bağımlığın madde değil ailen olsun. Bağımlı yalnız kendine değil sevdiklerine de zarar verir. Önce kullanırsın sonra kullanılırsın" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA