Mardin Nusaybin'de İki Aile Arasındaki Husumet Barış Yemeğiyle Son Buldu 1 Hd

Nusaybin'de iki aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Aydın ile Yapışık aileleri arasında geçtiğimiz aylarda bir kişinin ölümüne yol açan kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sonlandırıldı.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Aydın ve Yapışık ailelerinin gençleri arasında yaklaşık 2 ay önce çıkan ve 17 yaşındaki Umut Aydın'ın ölümü ile biten kavgadan sonra başlayan husumetin sona ermesi içini kanaat önderleri ve siyasetçiler girişimde bulundu. Midyat ilçesindeki kanaat önderlerinden Abdullah Taş, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Latif Özel, Hüda-Par İlçe Başkanı Halil Talayhan, Nusaybin ve Midyat'tan bazı kanaat önderlerin yaptığı girişimler sonrası iki aile barışmaya ikna oldu. Barış kararı ardından ilçe merkezinde bulunan bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Yemeğe, Aydın ve Yapışık ailelerinin yanı sıra AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, barışa aracılık edenler ile çok sayıda davetli katıldı. Nusaybin İlçe Müftüsü İrfan Açık'ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan barış yemeğinde bir araya gelen aileler okunan dualar sonrası barıştırıldı.