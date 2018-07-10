Mardin Nusaybin'de Düzenlenen Yemek Yarışması Birincisine Bulaşık Makinesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geleneksel olarak ev hanımları arasında düzenlenen geleneksel yemek yarışmasına katılan 42 kadın arasında birinci gelene bulaşık makinesi, ikinciye fırın, üçüncüye elektrikli süpürge ve yarışmaya katılan tüm kadınlara da birer çaydanlık hediye edildi.

Nusaybin'nde düzenlenen 2'inci geleneksel yemek yarışmasına 42 kadın katıldı. Nusaybin İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ve yöresel yemeklerin beğeniye sunulduğu yarışma, Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinde yapıldı. 42 yarışmacı, yöresel yemeklerde hünerlerini konuşturdu. Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Dr. Ömer Bozkurt, Diyetisyen Aslıhan Şan ve Artuklu Üniversitesi Yemek Şefi Sezer Şanlı'nın jüri üyesi olduğu yarışmada; etli pilav ve kardi yemeği ile Dilşa Tekin birinci olurken, Zeliha Eroğlu ikinci ve Hülya Can da üçüncü oldu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, birinci gelen kadına bulaşık makinesi, ikinciye fırın ve üçüncüye de elektrikli süpürge verirken, tüm yarışmacılara da birer çaydanlık hediye etti. Yarışmaya katılan tüm kadınları tebrik eden Kaymakam Baysal, yöresel yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Bu yarışmada medeni cesareti gösteren tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Mutlaka biri birinci olacaktır ama esas olan vatandaşlarımızın böyle bir etkinlikte bir araya gelmesidir. Bu yarışmalarla aynı zamanda yöremizdeki yemekleri tanıma ve tanıtma imkanı buluyoruz. Ayrıca genç nesiller için bir yemek kültürü hafızası oluşuyor. Bu yarışmalarla yemek kültürümüz nesilden nesile aktarılıyor. Yarışmada dereceye girenleri ayrıca kutluyorum dedi.

Yarışmaya tavuk dolmasıyla katılan Canan Taş ise, bu tür organizasyonların yemek kültürü ve tanıtımı açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, Batıdakiler genelde sebze yemeklerine ağırlık verirken bizde daha çok et yemeğine ağırlık veriliyor. Baharatlarımız olsun yemeklerimiz olsun hepsi bölgemize ait tatlar. O yüzden bu tür yarışmalar yemek kültürümüzün tanınmasına vesile olacaktır diye konuştu.