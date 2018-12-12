Mardin İzmir'e Geldi

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Adnan Avuka'nın 125 fotoğraftan oluşan kişisel fotoğraf sergisi "Hoşgörü Diyarı Mardin-Mardin'de yaşam ile Merhaba Hasankeyf" Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Sergi Salonu'nda açıldı.

Sergide Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından çekilen fotoğraflar da yer aldı. Sergi açılışına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (İGC) Misket Dikmen, İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, EBSO Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, Eski Mardin Valileri Yahya Gür, Mustafa Temel Koçaklar, İzmir eski Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, İzmir Mardinliler Federasyonu Baskanı Ahmet Tunç, İzmir Mardinli Genç İşadamlari Derneği Başkanı Erdal Ataklı, EBSO üyeleri, İGC Saymanı Sadık Pala, İGC Yönetim Kurulu Üyesi ve İlkses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Erek, İGC Yönetim Kurulu Üyesi ve 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, İzmir'de yaşayan Mardinliler ile İzmirli fotoğrafseverler katıldı. Gecenin en özel konuğu ise Adnan Avuka'nın öğretmeni Bedia Hadımı oldu.

Dönmez: Mutluyuz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EBSO Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, Türkiye'nin güney doğusundan, tarih ve kültür kokan Mardin'den gelen konukları, tarih ve kültürün batıdaki beşiği, 8 bin yıllık Ege'nin incisi İzmir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Dönmez, "Fotoğraf sanatçısı Adnan Avuka'nın sergisi önemli bir değer ve emek içeriyor. Türkiye'nin kültürel zenginliğinin önemli bir kilometre taşı olan Güneydoğu bölgesi ve özellikle Medeniyetler beşiği Mardin'in yaşamını anlatan fotoğrafların hepsinin bir hikayesi var. Başta Mardin olmak üzere doğu ve güneydoğumuzun sanatla, kültürle, sanayiyle, büyüyen tarımıyla anılmasının gerekliliğine inanarak serginin amacına ulaşmasını diliyorum" dedi.

Hasan Keyf'e elveda

İGC Başkanı Misket Dikmen ise böylesi bir serginin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti: "Fotoğraflara baktığımda ben 35 yıl öncesine gittim. Çünkü 35 yıl önce tayinim o bölgeye çıkmıştı. Diyarbakır üzerinden Mardin'e giderken 'Galiba bir rüya kentine geldim' dedim. Her zaman gitmekten büyük keyif aldım. Mardin'i sevmek için illaki Mardinli olmak gerekmiyor. Bu serginin başlığının aslında 'Hasankeyf'e elveda' olması biraz daha içe dokunan bir özellik taşırdı. Gidin, Hasan Keyf'i görün çünkü çok yakında Hasan Keyf'i görmek mümkün olmayacak."

Okul istedi

51 yıllık gazeteci, eski milli atlet ve fotoğraf sanatçısı Adnan Avuka ise konuşmasında bir Mardin aşığı olduğunu vurgulayarak, teşekkür önceliğinin eşine ait olduğunu, onun emekli olduğunda aldığı ikramiyeyi de Mardin ve fotoğrafları uğruna harcadığını açıkladı. Avuka, eğitimin önemine değinerek işadamlarından Mardin'in köylerinde okul yapmalarını istedi. Sergi, 15 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.