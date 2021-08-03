Mardin'in Ömerli ilçesi doğal gaza kavuşuyor

Mardin'in Ömerli ilçesinin doğal gaz ile buluşturulması için alt yapı çalışmaları törenle başladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinin doğal gaz ile buluşturulması için alt yapı çalışmaları törenle başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ömerli'de çevre yolu ve imarın yanı sıra su, kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili alt yapı hizmetlerine yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Demirtaş, bunun yanında doğal gaz çalışmasının da başladığına işaret ederek, "Doğal gaz hem çevreci hem de ucuz olması dolasıyla Ömerli halkına çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Yeni istihdam alanlarının açılması, çevrenin kirlenmemesi, insan sağlığına zarar verecek bir çalışmanın olmaması çok önemli. İnşallah bunlar Ömerli'nin refahına katkı sağlayacak." dedi.

Ülkede yaşanan orman yangınlarına da değinen Demirtaş, "İçimizi acıtan olaylar yaşıyoruz. Çeşitli yerlerde ülkemizin güzel ormanlık alanları yanıyor. Burada bir ihanet varsa bulacağız ve gereken cezayı vereceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ekipler, ormanlarımız yanmasın diye çok ciddi fedakarlık gösteriyorlar. Onlara buradan hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesinin birlik ve beraberlik olduğunu düşüyorum." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, birlik ve beraberliğin daha da artırılmasıyla kalkınmanın ve büyümenin sağlanacağını dile getirerek, bu hizmetlerde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Yüklenici firma Akmercan Şirketi Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer, 2020 yılında Mardin'de 490 kilometrelik bir yatırım yaptıklarını, bu yatırımla il genelinde 36 mahalleye doğal gaz verildiğini söyledi.

Bu yıl 145 kilometrelik yatırım yapılarak 9 mahalleye daha doğal gaz verileceğini ifade eden Tuncer, 2021 yılı sonu itibarıyla 103 bin konut, iş yeri ve kurumun doğal gaz kullanabilecek konuma geleceğini aktardı.

Tuncer, "Bugün alt yapı çalışmalarına başlayacağımız Ömerli ilçemizde de toplamda 150 kilometre doğal gaz alt yapı yatırımı olacak. Bu yatırım 7 yıl içinde tamamlanacak. 2021 yılında ise yaklaşık 10 kilometre yapılacak ve 350 konut, iş yeri ve kurumun önünden doğal gaz hattı geçirilecek. Mardin'de 10 ilçemiz var. Bunların 8'inde doğal gaz alt yapısı bulunmuş olacak." diye konuştu.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Belediye Başkanı Altındağ, firma yetkilileri ve davetliler, kurdele keserek çalışmaları başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar