Mardin'in Nusaybin ilçesinde içme suyu ana hattı patladı

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerini besleyen içme suyu ana hattının patlaması sonucu bazı binaların bodrum katı ve iş yerleri ile Atatürk Şehir Stadyumu'nu su bastı.

Nusaybin ilçesine bağlı İpek Yolu Mahallesi'nden geçen, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerini besleyen içme suyu ana hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Ana hatta yakın mesafede bulunan bazı binaların bodrum katı ve iş yerleri ile Atatürk Şehir Stadyumu'nu su bastı.

Haber verilmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Nusaybin Belediyesi ekiplerince ana hat kapatılarak su akışı kesildi. İş makinelerinin yardımıyla suyun bölgeden tahliyesi sağlandı.

Öte yandan, İpekyolu Mahallesi'ne gelen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle muhtarı Tayfur Algan ile ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kayabaşı, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda da "Artuklu ve Kızıltepe ilçelerini besleyen isale hattında 14.02.2022 tarihinde oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.