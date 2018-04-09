Mardin Emniyeti Şehitleri Unutmadı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası etkinleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna yemek vererek Kur'an-ı Kerim okuttu.

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın ev sahipliği yaptığı program, Polisevi'nde gerçekleştirildi. Programa Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, polisler, gazi ve şehit aileleri katıldı.

Programda konuşan Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Üstlendiğimiz bu zorlu ve onurlu görevi kuruluş tarihimiz olan 10 Nisan 1945'ten itibaren şanla, şerefle yürütmekteyiz. Teşkilatımız insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifade etmektedir. Üstlenmiş olduğumuz zor fakat son derece şerefli görevimizi yaparken amacımız sürekli yenilenen görev anlayışıyla, kanunlardan aldığımız yetkiyle, hukuku üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir şekilde huzurun inşası ve asayişin temini sağlamaktır" dedi.

"Mardin artık huzurlu bir kent"

Mardin'de gösterilen gayretli çalışmalar sonucunda asayiş ve terör olaylarında ciddi bir azalma olduğunun belirten Hasan Onar, "Personelimizin göstermiş olduğu gayretli çalışmaları sonucunda ilimizde 2016 ile 2017 yıllarının istatistiklerine baktığımızda asayiş olayların yüzde 2 azalma olduğu, suçların aydınlatmasında yüzde 4 olarak artış olduğu görülmektedir. Yine terör olaylarında yüzde 50'lik bir azalma yaşanmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen teşkilat mensuplarımıza, kardeş teşkilatımız Jandarma teşkilatına, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşkilat adına şükranlarımı iletiyorum. Devletimizi ve milletimizin selameti uğruna canlarını veda aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve vefa eden meslektaşlarımızı, emeklilerimizi minnetle anıyorum. Halen görev başında olan teşkilat mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - MARDİN