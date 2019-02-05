Mardin Emniyet Müdürü Onar'dan Örnek Davranış

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve 2 bin 500 kişilik emniyet personeli, Türk Kızılayı'na kan ve kök hücre başında bulundu. 9'uncu kez kan bağışında bulunan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın bu davranışı herkesin takdirini kazandı. Onar, emniyet personeline kan bağış formunu kendi elleriyle vererek, tüm dünyanın yardımına koşan Türk Kızılayı'na destek olmak gerektiğini belirtti.

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kent merkezinde görev yapan 2 bin 500 emniyet personeli ile birlikte Türk Kızılayı'na kan ve kök hücre bağışında bulunarak, birçok yaşama umut olmak üzere kolları sıvadı. Mardin Emniyet Müdürlüğü binasında kurulan Türk Kızılay'ın bağış kampanyası için Emniyet Müdürü Hasan Onar, tüm personelleri ile birlikte bağışta bulundu. Emniyet Müdürü Onar, kendi elleriyle bağış formunu polislere doldurttu. Polislerin gönüllü olduğu bağış kampanyasında emniyet personeli görevlerinin sadece Mardin'in huzur ve güvenliğini sağlamak olmadığını, insani bir görev olarak binlerce yaşama bir damla kan ile umut olabileceklerini ifade etti.

Kan bağışı kampanyası ile ilgili konuşan Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, insan hayatının önemine vurgu yaptı. Onar, "Zor günlerin dostu Kızılay'ın yanındayız. 9 kez kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı ve kök hücre konusunda bizler tüm teşkilat mensuplarımız ile kampanyaya katılıyoruz. Sağlığı elverişli olan 2 bin 500 personelimizin hepsi bu kampanyaya destek veriyor. Bu bağış kolesterol içinde çok faydalı. Buna öncülük etmek çok güzel" dedi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tibet Kurtalan, kök hücre bağışına dikkat çekerek, "Kızılay'a teşekkür ediyoruz. Dünyada üretilemeyen kana biz üreten insanlar olarak ön ayak olmalıyız. Kan bağışını biliyoruz ama kök hücre bağışı da çok önemli. Bunla ilgili eşleştirme çok zor olduğu için çok önemli. Keşke bu bir ihtiyaç sahipleriyle uyuşsa buna vesile olsak. Verilecek 3 tüp bağış ve sonrasında kim olduğunu bildiğiniz bir insana kök hücre yani dönor olsak. Keşke uyuşsa ve buna vesile olabilsek" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA