Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü (2)'KEŞKE KENDİ ÇIKARMASAYDI'Burhan Ay'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü (2)

'KEŞKE KENDİ ÇIKARMASAYDI'

Burhan Ay'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracına konulan Ay, defnedilmek üzere Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sakızlı Köyü'ne gönderildi.

Burhan Ay'ın amcasının oğlu Aydın Sezer, Keneden dolayı hayatını kaybetti. Keneyi kendisi koparmış. Keşke keneyi kendisi koparmasaydı. Ama olan oldu. Bir kene için gitti. Hepimizin başı sağ olsun dedi.

Kaynak: DHA