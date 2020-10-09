Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

09.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:35
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2018 yılında yıkık duvarların arasına gizlenmiş 3 bidon içerisinde atlet ve ayrı ayrı 66 kağıda sarılı vaziyette bulunan toplam 2 kilo 90 gram esrar maddesinin failleri, atlet ve kağıtlardaki parmak izi ile tespit edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2018 yılında yıkık duvarların arasına gizlenmiş 3 bidon içerisinde atlet ve ayrı ayrı 66 kağıda sarılı vaziyette bulunan toplam 2 kilo 90 gram esrar maddesinin failleri, atlet ve kağıtlardaki parmak izi ile tespit edildi. Faillerden baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Midyat'a bağlı Acırlı Mahallesinde 2018 yılında yıkık duvarların arasına gizlenmiş 3 bidon içerisinde atlet ve ayrı ayrı 66 kağıda sarılı vaziyette bulunan toplam 2 kilo 90 gram esrar maddesinin failleri, atlet ve kağıtlardaki parmak izi ile tespit edildi. Kriminal inceleme sonucu parmak izlerinin baba Ş.A. ve oğlu M.A. isimli şahıslara ait olduğunun tespit edilmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından söz konusu şahısların evine operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde arama köpeği Sabuh ile arama yapıldı. Arama neticesinde M.A.'ya ait 2,83 gram Ş.A.'ya ait satışa hazır 4 ayrı poşete sarılı 358,94 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan failler, Ş.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken oğlu Ş.A ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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