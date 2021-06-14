Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenlere anma

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmen görev yaptıkları okulda anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmen görev yaptıkları okulda anıldı.

Kazada hayatını kaybeden öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'ın (27) için Oğuzhan İlkokulu'nda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, okul müdürü Şehmus İlhan ve kazada hayatını kaybeden öğretmen Suzan Basın'ın ailesi, sınıfları gezerek her iki öğretmenin masasına karanfil bıraktı.

Öğretmenlerin elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetmesinin acısını yaşadıklarını kaydeden Çetin, "Çarşı merkezinde, şehir merkezinde olan bir olay. Öğretmenlerimizin tek suçu nefes almaya çıkmaları. Ama maalesef bir kural tanımamazlık, iki genç öğretmenimizin, fidanımızın canına mal olabiliyor. Allah rahmet eylesin. Acımız büyük bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim camiamızın, ailelerimizin ve tüm Nusaybinlilerin başı sağ olsun" diye konuştu.

Okul müdürü İlhan da Büşra ve Suzan öğretmenin 2018 yılının Eylül ayında birlikte atandıklarını bu okulun da öğretmenlerin ilk görev yeri olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden öğretmenler için üzgün olduklarını ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

"Öğretmenler ikiz kardeş gibi okula birlikte gelip birlikte gidiyorlardı. Birlikte gezip, okuldaki görevleri birlikte yapıyorlardı. Maalesef ebediyete de birlikte göç ettiler. Başımız sağ olsun, acımız büyüktür. Acımızı her zaman yüreğimizde, öğretmenlerimizin sevgisini içimizde hissedeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak