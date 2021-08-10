Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin dur ihbarına uymayıp kendini patlamaya kalkan Suriye uyruklu terörist etkisiz hale getirilmişti. Türkiye'de kanlı terör eylemi yapmayı planlayan teröristin hedefinde Türk polislerinin olduğu ortaya çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri bir kişiyi, dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışmıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

HEDEFİNDE TÜRK POLİSLERİ VARMIŞ

Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucu edindiği bilgiye göre Suriye uyruklu teröristin hedefinde Türk polisleri vardı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor. Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş