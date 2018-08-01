Mardin Dedaş Çukuruna Düşen Görme Engellinin Kolu Kırıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki görme engelli Cebrail Dağ, Dicle Elektrik A.Ş.'nin (DEDAŞ) direklerdeki elektrik kablolarını yeraltına almak için açtığı ve üzeri açık çukura düşerek sol kol dirseğini kırdı.

Derik ilçesi Cevizpınar mahallesi'ndeki evlerinden, fotoğraf çektirmek için dün akşam saatlerinde çıkan Cebrail Dağ (44), fotoğraf çektirdikten sonra evine geri döndüğü sırada, DEDAŞ'ın elektrik kablolarını yeraltına almak için açtığı ve üstü açık olduğu iddia edilen çukura düştü. Düşme sırasında kafasını da taşa çarpması sonucu baygınlık geçiren Dağ, çevredekiler tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadığı olayı detaylarıyla anlatan Dağ, "Görme engelliyim ve dün akşam fotoğraf çektirmeye gittim. Eve dönerken önümde çukur olduğunu farketmeden ayağımı atar atmaz düştüm ve şuurumu kaybettim. Gözümü açtığımda hastaneye kaldırmışlardı ve ne olduğunu bilmiyordum. Hastanede yapılan incelemelerde kolumda bir kırık olduğu tespit edilmiş ve kolum şimdi alçıdadır. Kolumun acısı ayrı ama bağlama çalamadığım için çok üzgünüm. Annemle birlikte yaşıyoruz. Devlet yetkililerinden şunu istiyorum; Bir çalışma olduğu zaman, en azından bir işaret yada güvenliğin tam olarak sağlanmasını istiyorum. Ben engelli olduğum için nerede çukur kazıldığını nerden bileyim? Sürekli evde de hapis kalamıyorum. Ben göremiyorum ama normal insanlar gibi dışarı çıkmak yürümek istiyorum, buna hakkım da var. Sonradan öğrendim ki DEDAŞ kablolama çalışması için çukur kazmış. Bir tarafı bitirmeden, öteki tarafa geçiyorlar. Sürekli buna sitem ediyorum. Hem sinir bozucu, hem de ahlak bozucu bir şey. Binlerce engelli var. Bırakın engellileri, sağlam olan insanlar da farkında olmadan bu çukurlara düşebiliyor. Bu çukurların açık olmaması gerekiyor. Ben sazımı bir türlü elime alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bağlamam benim hayatımın tamamıydı. Bunun için bir beste çıkardım" dedi.

Görme engelli Cebrail Dağ, DEDAŞ çukuruna düşmesi sonucu yaptığı bestenin sözleri ise şöyle:

"Ben gittim foğtoğraf çektirmeye, dönerken çukura düştüm of. Görüyorsun ne haldeyim, kolum gitti ne yapayım bilemiyorum. Sazımı çalamaz oldum, buna yandım, buna yandın ne yapayım bilemiyorum. Çukur benim bir kanadımı kırdı, artık uçamaz oldum dostlar uçamaz oldum."

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan 66 yaşındaki anne Nadile Dağ da, oğlunun doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "44 senedir oğlum görme engellidir. Düştüğü çukurda kolunu kırmış. Sazını çalamıyor artık, sıkıntısını sazıyla geçiştiriyordu. Sazını çalamadığı için çok üzülüyor. Ne yapabiliriz? Kimseden davacı da olmadık. Çukur kazıları bizler için yapılıyor ama dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.

Dicle Elektrik yetkilileri, yeraltı şebeke çalışması yapılan bölgede, mevzuaatlara uygun olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Yetkililer, görme engelli olan ve yanında refekatçi bulunmayan Cebrail Dağ'ın, bu tedbirlere rağmen kablo döşemek için açılan çukura kazaen düştüğünün belirlendiğini, buna rağmen her türlü gerekli müdahalenin zamanında yapıldığını söyledi. Düşmede kurumun herhangi bir kusurunun olmadığını belirten aynı yetkili, aile bireylerinin de bu yüzden şikayetçi olmadığını anlattı.