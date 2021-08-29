Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
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Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. 63 ADA 111 plakalı Fiat marka otomobil ile 23 AAF 566 plakalı Ford marka otomobil ve plakası alınamayan bir aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiğin akışını güvenli bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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