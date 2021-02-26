Mardin'de yaşlı çift dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden Mehmet ve Pakize Parıltı çifti, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden Mehmet ve Pakize Parıltı çifti, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

İlçede Poyraz Mahallesi Sinema Sokak'ta ikamet eden 80 ve 65 yaşlarındaki çift, elektrik idaresinden geldiğini söyleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, elektrik faturasının tahsilatını yapacağı bahanesiyle çiftin sosyal yardım parası olan 500 lirayı alarak evden ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade veren çift, güvenlik kamerasından zanlıyı teşhis etti.

Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız