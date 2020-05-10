Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
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Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi

Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
10.05.2020 08:19 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:27

Mardin Nusaybin'de 24 Nisan'da çekilen görüntülerde polislerin site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuğu kolundan tutup zırhlı aracın yanına götürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis hakkında soruşturma başlatıldığını ve açığa alındığını duyurdu.

24 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında kaydedilen görüntülerde Mardin Nusaybin Fırat Mahallesi Toplu Konut 7. Etap bahçesinde oynayan çocuklar, sivil polisler tarafından havaya ateş açılarak kovalandı.

Görüntülerde tüm çocukların onlara doğru koşarak gelen polisin ateşlediği silahın etkisiyle korkup saklandıkları görülüyor.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU POLİS KOLUNDAN YAKALADI

Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve kaçamayan bir çocuk ise görüntülerdeki polis tarafından kolundan tutulup zırhlı aracın yanına götürülüyor.

POLİS AÇIĞA ALINDI

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı "Bazı sosyal medya platformlarında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur; 24.04.2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi

Güncel Manşet

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