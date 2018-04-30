Mardin'de Trap Şenliği Yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde trap şenliği düzenlendi.

Midyat Belediyesi, Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Derneği işbirliğiyle düzenlenen trap şenliği, Şenköy Mahallesi'nde yapıldı.

Midyat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Sıddık Elbir, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede ilk defa trap atışlarının yapıldığını ve bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi istediklerini belirtti.

Şenliğin Midyat dışından da ilgi gördüğünü ifade eden Elbir, "Şırnak, Batman ve Mardin'den yaklaşık 180 atıcı geldi." dedi.

Yarışlar sonunda Şırnak'tan Ömer Kılıç birinci, Midyat'tan Selman Çelebi ikinci, Batman'dan Murat Sertkaya üçüncü oldu.

Dereceye girenlere av tüfeği, madalya ve kupa ile ödüllendirildi.