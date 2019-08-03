Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde, tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde, tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Cevher Duman idaresindeki 73 FG 154 plakalı tır, Işıklar Mahallesi Cizre Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Acar'a (86) çarptı.
Acar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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