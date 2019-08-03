Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde, tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

3.08.2019 17:08
Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde, tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Cevher Duman idaresindeki 73 FG 154 plakalı tır, Işıklar Mahallesi Cizre Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Acar'a (86) çarptı.
Acar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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