Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

19.08.2019 14:55

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin bugün sabah saatlerinde ortak yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Midyat ilçesi Marenki mezrasında N.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart, Dargeçit ilçesi Tanyeri Mahallesi'nde M.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirilmiştir. Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde ikamet eden C.B., Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde ikamet eden T.Ö., Yalınkılıç Mahallesi'nde ikamet eden M.G., Odaköy Mahallesi'nde ikamet eden S.K., Bozhöyük Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö. ve Tatlıca Mahallesi'nde ikamet eden bir şüpheli ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınmıştır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA