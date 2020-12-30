Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
30.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:28
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 21 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı