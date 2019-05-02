Mardin'de Silahlı Kavga

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde, 31 Mart'taki muhtarlık seçimleri nedeni ile aralarında husumet çıkan aileler arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı dara mahallesinde, 31 Mart seçimlerinde 2 muhtar adayının akrabaları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası aralarında husumet başlayan aileler arasında bugün tekrar tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda jandarma ekipleri geniş çapta inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA