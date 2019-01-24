Mardin'de şiir yarışması düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında yapılan toplantıda, ortaokul öğrencileri arasında "Kadim Şehirde Bir Şair Olsam" yarışması yapılması kararlaştırıldı.

Müdür Sarı, şiir yarışmasının öğrencilerde özgüven ve okulu temsil etme bilincini geliştirmek, Türkçe'yi güzel kullanmaya teşvik etmek, şiire ve şiir yazmaya meraklı öğrencilerin kabiliyetlerini sergilemelerine ortam oluşturmak amacıyla düzenleneceğini söyledi.

Kaynak: AA