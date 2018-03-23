Mardin'de Şehitler İçin Mevlit

Mardin'de şehit olan güvenlik güçleri için mevlit programı düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen program, Hz. Ebubekir Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, terörle mücadelede şehit düşen polis, asker ve güvenlik korucuları için dua edildi, katılımcılara, gül suyu ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından yapılan duanın ardından mevlide gelenlere yemek verildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın desteğiyle tüm şehitler adına mevlit okutulduğunu, 3 bin kişiye hayır yemeği verildiğini söyledi.

Vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Onar, "Ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır. Dosta güven düşmana korku veren güvenlik güçlerimiz vardır. Dimdik ayakta olan halkımızın bize verdiği destekle bu birliktelik ve güç, ilelebet payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de bu tür programların daha sık yapılması gerektiğini dile getirerek, şöyle dedi:

"Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz şu anda nefes alıyorsak onların sayesinde. Geçmişten geleceğe onlara minnettarız. Dün Afrin'de de şehitlerimiz oldu. Rabb'im ailelerine sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. Vatanımız milletimiz sağ olsun."

Vatandaşlardan Veysi Sincar da güvenlik güçleri için okunan mevlit programa katıldıklarını, şehitleri rahmetle andıklarını aktardı.

Sincar, "Onlar olmasaydı bu ülkede huzur olmazdı. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ülkemizi hiçbir zaman bölemeyecekler." dedi.

Programa, Vali Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Türkiye Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.