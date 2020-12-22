Mardin'de rüzgardan zarar gören Türk bayrağı, vatandaşın duyarlılığıyla yenilendi
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Mardin'de rüzgardan zarar gören Türk bayrağı, vatandaşın duyarlılığıyla yenilendi

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:26
Mardin'de rüzgardan zarar gören Türk bayrağı, vatandaşın duyarlılığıyla yenilendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde rüzgardan zarar gören Türk bayrağı, duyarlı vatandaş sayesinde yenilendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde rüzgardan zarar gören Türk bayrağı, duyarlı vatandaş sayesinde yenilendi.

Mardin'in Artuklu ilçesi PTT Caddesinde şiddetli esen rüzgar nedeniyle asılı Türk bayrağı zarar gördü. Durumu fark eden esnaf Ömer Gözal, valilik ve itfaiye ekiplerini arayıp durumu haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, zarar gören Türk bayrağının yerine yenisini yerleştirdi. Esnaf Ömer Gözal, "Bu bayrak hepimizin. Ricam, bayrağa zarar geldiğini gördüğünüzde yetkililere haber verin" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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