Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı
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Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe - Mardin Karayolu Şehit Şeyhmus Demir İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametinden Mardin istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 DU 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole yuvarlanıp durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı
Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN

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