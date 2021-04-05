Mardin'de, öğretmenin sosyal medya hesabından bilgisi dışındaki paylaşıma ilişkin adli süreç başlatıldı
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Mardin'de, öğretmenin sosyal medya hesabından bilgisi dışındaki paylaşıma ilişkin adli süreç başlatıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Mardin'de, öğretmenin sosyal medya hesabından bilgisi dışındaki paylaşıma ilişkin adli süreç başlatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir öğretmenin sosyal medya hesabından Kürtçe ile ilgili paylaşımın, bilgisi dışında yapıldığı belirtilerek, adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir öğretmenin sosyal medya hesabından Kürtçe ile ilgili paylaşımın, bilgisi dışında yapıldığı belirtilerek, adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabından, bilgisi dışında, Kürtçe ile ilgili kendisine ait olmayan ifadeler kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Öğretmenimiz, durumu fark etmesi üzerine, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunmuş olup, adli tahkikata ilişkin süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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