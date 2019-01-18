Mardin'de öğrencilerin karne mutluluğu

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönem sonunda öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulunda düzenlenen karne törenine katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, daire başkanları, kurum müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.

Sınıfları gezen Yaman, Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere hazırlamış olduğu hediyelerle birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı, veli ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra gazetecilere konuşan Yaman, "Yavrularımıza, gençlerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

"250 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi"

Karnelerini alan öğrencilerin çok mutlu olduğunu dile getiren Yaman, "250 bin öğrencimiz ve 12 bin öğretmenimiz bugün itibariyle yarıyıl tatiline girmiş durumdalar. Öğrencilere ödev verilmedi. Bundan dolayı öğrenciler hem ikinci dönem için dinlenme ve hazırlık dönemi geçirecekler hem de yakınlarını görecekler, oyunlar oynayacaklar. Biz de Mardin Valili ve Büyükşehir Belediyesi olarak yavrularımızı farklı aktiviteler ile eğlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede buz pateni oluşturduk. İnşallah bugün açılış töreni olacak. Yavrularımıza, gençlerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. İyi eğlensinler, dinlensinler ikinci döneme daha başarılı girsinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA