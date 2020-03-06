Mardin'de mesane kanseri hastaya yapay mesane yapıldı

06.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:44

Mardin'de mesane kanseri olan hasta, yapay mesane sayesinde sağlığına kavuştu.

Yaşadığı şikayetler üzerine Mardin Devlet Hastanesine başvuran 54 yaşındaki Mehmet Aydın'a, yapılan tetkikler sonucu mesane kanseri teşhisi konuldu.

Cerrahi müdahale ile mesanesi alınan Aydın'a ince bağırsağından alınan parçayla yapay mesane yapıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren üroloji uzmanları Op. Dr. İsmail Basmacı, Op. Dr. Göksel Bayar ve Op. Dr. Çağlar Yıldırım ve hastaneye yöneticileri, sağlığına kavuşan hastayı taburcu işlemlerinden önce hastane odasında ziyaret etti.

Mehmet Aydın, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Burada daha önce böyle bir ameliyat yapılmamıştı. Doktorlarımıza gözüm kapalı güvendim. Ameliyat güzel geçti. Allah devletimize, hastanemize zeval vermesin. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.



Op. Dr. Basmacı da idrardan kan gelme ve idrar yapma güçlüğü şikayetleri ile hastanın yaklaşık bir ay önce hastaneye başvurduğunu söyledi.



Patoloji raporunda hastalığın ilerlediğinin görüldüğünü dile getiren İsmail Basmacı, "İlerleyen mesane tümörlerinde yapılacak ilk tercih, idrar kesesinin komple alınmasıdır. Bu ameliyata biz, 'Radikal sistektomi' diyoruz. Bu yöntemi hastaya önerdik ve kabul etti. Hastanemizde ilk defa zor ve kapsamlı bu ameliyat yaptık. İnce bağırsaktan yeni bir mesane yaptık." diye konuştu.

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Basmacı, hastanın taburcu edileceğini, bundan sonra rutin takibini yapacaklarını aktardı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da kentteki 5 hastanede geçen sene 33 bin 907 ameliyatın gerçekleştirildiğini ifade ederek, nitelikli ameliyatlarla il dışına sevkleri azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

"Bu, bölgemizde gerçekleştirilen ilk ameliyattı. Bu ameliyat sayesinde benzer rahatsızlığı olan hastaların il dışına sevkinin önüne geçmiş olduk." diyen Yavuz, ilk hedeflerinin ise vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri ile hastalanmalarını önlemek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA