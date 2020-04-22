Mardin'de kumar oynayanlara 56 bin 700 liralık sosyal mesafe cezası
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Mardin Emniyet Müdürlüğü, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Haber

Mardin'de kumar oynayanlara 56 bin 700 liralık sosyal mesafe cezası

Mardin'in Artuklu ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce korona virüs tedbirleri kapsamında kumar oynatıldığı tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda 18 şahsa sosyal mesafe kurallarını ihlalden 56 bin 700 lira ceza kesildi.

22.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:43
Mardin'de kumar oynayanlara 56 bin 700 liralık sosyal mesafe cezası

Mardin'in Artuklu ilçesinde Emniyet Müdürlüğünce korona virüs tedbirleri kapsamında kumar oynatıldığı tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda 18 şahsa sosyal mesafe kurallarını ihlalden 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel ahlaka karşı işlenen suçlar kapsamında, kumar oynanmasına yer sağlayan ve kumar oynayan şahısların tespitine yönelik çalışama başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda kapsamında Artuklu ilçesinde 2 farklı adreste kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri hareket geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem uygulanırken adreslerde kumar oynayan ve korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 18 şahsa 56 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

30 gün süreyle mühürlenen 2 adreste operasyon kapsamında yapılan aramalarda kumar oynarken üzerine zar atmak için kullanılan 2 adet yuvarlak tabla, 6 adet zar ve 700 lira paraya suç delili olması nedeniyle adli makamların talimatı ile el konuldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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