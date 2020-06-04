Mardin'de korona virüs test laboratuvarını kuran akademisyenlere plaket
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Mardin'de korona virüs test laboratuvarını kuran akademisyenlere plaket

Mardin Devlet Hastahanesinde korona virüs test laboratuvarının kurulmasına katkı sağlayan akademik personele Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından başarı belgesi ve plaket verildi.

Mardin'de korona virüs test laboratuvarını kuran akademisyenlere plaket
04.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:08

Mardin Devlet Hastahanesinde korona virüs test laboratuvarının kurulmasına katkı sağlayan akademik personele Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından başarı belgesi ve plaket verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinin katkısı ile Mardin Devlet Hastanesinde pandeminin tespiti ve bulaş riskini izole etmek maksadıyla test sayısının artırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina süreci ile virüsün yayılmasını önlemek için 'Real-time PCR' laboratuvarı kuruldu. Konu ile ilgili bilgi veren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Devlet Hastanesinde oluşturulan ve PCR laboratuvarının kurulmasında büyük emek sarf eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi M. Yunus Emre ile Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre'ye özverili çalışmalarından ve hayati öneme sahip katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Mardin Devlet Hastahanesinde kurulan ve yaklaşık bir ayı geçkin süredir hizmet veren  PCR laboratuvarında günde 300'ü aşkın test yapıldığını ve bu sayının gerek duyulması halinde 600'e ulaşabilme kapasitesine sahip olduğunu aktaran öğretim görevlisi Mustafa Yunus Emre, laboratuvarın kurulması esnasında Mardin'de bulunan tüm ilçe hastanelerinde görev yapan 12 biyoloğa korona virüs test analiz cihazının kullanımı için  eğitim verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Rektör Özcoşar tarafından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi M. Yunus Emre ile Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre'ye başarı belgesi ve plaket takdim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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