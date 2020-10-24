Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı
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Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı

24.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:02
Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 500 evin yıkım çalışmalarına başlandı.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 500 evin yıkım çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Yeşilli Belediyesi'nce ortaklaşa gerçekleştirilen yerinde dönüşüm projesi kapsamına daha önce tespit edilen, 500 evin yıkım çalışmaları başlatıldı. Tepebaşı ve Gül mahallelerinde yerinde dönüşüm için başlatılan çalışmalara Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkanı AK Parti'li Hayrettin Demir katıldı.Yıkımına başlanan evlerin bulunduğu alanın 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini söyleyen Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, "Bu alan içerisinde 500 riskli konut tespit edilmiştir. Bu alanda yerinde dönüşümle yeniden inşa edeceğiz. Bu 2 mahallemizi Mardin'in en güzel ilçesinde, bu ilçenin de tam kalbinde güzel bir dönüşüm projesiyle, yerel mimarisiyle, güzel ulaşım yollarıyla yeni ticaret ve konut alanları inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız mağdur olmayacak" dedi.


Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı
Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı
Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı
Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı
Mardin'de kentsel dönüşümde 500 evin yıkımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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