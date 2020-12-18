Kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı
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Kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı

18.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:09

Hastanın tedavi olduğu Mardin Devlet Hastanesi Ameliyatta görev alan doktorlar ve hasta Şeyhmus Akçay Cerrahi Onkoloji Doktoru Op. Dr.

Hastanın tedavi olduğu Mardin Devlet Hastanesi

Ameliyatta görev alan doktorlar ve hasta Şeyhmus Akçay

Cerrahi Onkoloji Doktoru Op. Dr. Şevki Pedük'ün konuşması

70 yaşındaki Şeyhmus Akçay'ın konuşması

Akçay'ın hastaneden taburcu olması Mardin'de kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı

Mardin'de kalın bağırsağında kanserli kitle olan 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay, laparoskopik (kapalı ameliyat) ile sağlığına kavuştu

Cerrahi Onkoloji Doktoru Op. Dr. Şevki Pedük:

"Mardan Devlet Hastanemizde kapalı kalın bağırsak ameliyat ilk defa yapılmakta. Hastamızı başarıyla ameliyat yaptığımız için çok mutluyuz"

MARDİN (AA) – Mardin'de kalın bağırsağında kanserli kitle olan 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay, laparoskopik (kapalı ameliyat) ile sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri ile Mardin Devlet Hastanesine başvuran Akçay'a Kalın Bağırsak Kanseri tanısı koyuldu.

Hastada iltihaplı barsak hastalığı ve tümör tespit edilmesi üzerine Cerrahi Onkoloji Doktoru Op. Dr. Şevki Pedük ve ekibi tarafından, gerekli tüm tetkikleri yapılıp ameliyata alındı.

Kapalı bağırsak ameliyatı (Laparoskopik) ile kanserli kalın bağırsak dokusunun tamamı çıkarıldı. Yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Akçay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu sevinç gözyaşı dökerek yaşadı.

Ameliyat hakkında açıklama gazetecilere açıklamada bulunan Dr. Şevki Pedük, kolon kanserinin erken tanısı, hastalığın kolay tedavi edilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Akçay'ın yaklaşık 10 gün önce kendiler başvurmasının ardından bağırsağında kötü huylu bir kitlenin tespit edildiğini kaydeden Pedük, şöyle konuştu:

" Gastroenteroloji Uzmanımız Doç. Dr. Kadri Atay hastaya kolonoskopi yaptı. Daha sonra Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Merih Yılmaz ile hastanın ameliyatını kapalı bir yöntemle yaptık. Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılmaktadır. Hastanemizde açık ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda kapalı yöntemle yapmış olduk. Mardan Devlet Hastanemizde kapalı kalın bağırsak ameliyat ilk defa yapılmakta. Hastamızı başarıyla ameliyat yaptığımız için çok mutluyuz. Aynı ameliyatı bir hastamızda daha gerçekleştirdik. Bundan sonra uygun hastalarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz."

Akçay ise son zamanlarda karın ağrıları artması üzerine hastaneye geldiğini kalın bağırsak kanseri olduğumu öğrenince çok korktuğunu söyledi.

Doktorların kendisini sakinleştirdiğini ve ameliyat hakkında bilgi verdiklerini aktaran Akçay, " İstanbul'a, Ankara'ya gideceğime kendi memleketimde ameliyat olmak istedim. Kendimi doktorların eline bıraktım. Başarılı bir şekilde ameliyat yaptılar. Allah bütün sağılık ekiplerinden razı olsun. Çok büyük bir hizmet veriliyorlar.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Pirşeng Kahraman, bu tür ameliyatların hastanede yapılarak dışarıya sevki sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı
Kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı
Kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı
Kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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