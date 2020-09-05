Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı
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Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı

Mardin'de alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Mardin'de inşaat işçileri arasında kavga: 6 yaralı
05.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:18

Mardin'de alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ailelerin de karışmasıyla tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ederek ayırdığı kavgada yaralananlar ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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