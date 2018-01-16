Mardin'de İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Mardin 2017-2018 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu ilçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. İl Milli eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Sonu Değerlendirmesi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının 1. Dönemimdeki yatırımlar, proje çalışmaları, yürütülen etkinlikler değerlendirildi. Toplantının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yapılan çalışmalarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür etti. - MARDİN