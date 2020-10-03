Mardin'de iki aile arasında kavga: 7 yaralı
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Mardin'de iki aile arasında kavga: 7 yaralı

03.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:01
Mardin'de iki aile arasında kavga: 7 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezi Gündoğan Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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