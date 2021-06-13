Mardin'de husumetli ailelerin çatışmasında yaşlı adam hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında bir süreden bu yana huzursuzluk olan iki ailenin çatışması sonucu çıkan kavgada 71 yaşındaki Şükrü Turan hayatını kaybetti. Kavga sonucu 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde akşam saatlerinde husumetli iki aile arasındaki kavga şiddetlendi. Silahların ateşlendiği olayda 71 yaşındaki Şükrü Turan yaşamını yitirirken, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükrü Turan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalanmalarına yönelik çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı