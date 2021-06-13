Mardin'de husumetli ailelerin çatışmasında yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında bir süreden bu yana huzursuzluk olan iki ailenin çatışması sonucu çıkan kavgada 71 yaşındaki Şükrü Turan hayatını kaybetti. Kavga sonucu 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.